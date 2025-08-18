ახალი ამბები

გახარიას პარტიამ და “ლელო – ძლიერი საქართველომ” თბილისის მერობის კანდიდატად ირაკლი კუპრაძე წარადგინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ორმა ოპოზიციურმა პარტიამ თბილისის მერობის საერთო კანდიდატად 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ირაკლი კუპრაძე წარადგინა. არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს ოპოზიციური პარტიების ნაწილი. 

იგი კანდიდატად 18 აგვისტოს საზეიმოდ წარადგინეს ორივე პარტიის წარმომადგენლებმა. 

ირაკლი კუპრაძემ თავის მხრივ   საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად პარტიის “გახარია საქართველოსთვის” წევრი გიორგი შარაშიძე დაასახელა,  ხოლო თბილისის ვიცე-მერობის კანდიდატებად- “ლელო-ძლიერი საქართველოს” წევრი ალეკო ელისაშვილი და გახარიას პარტიის წევრი ტატა ხვედელიანი. 

“ჩვენ ვემზადებით ბრძოლისთვის, უნდა გამოვგლიჯოთ თბილისი”, – განაცხადა ირაკლი კუპრაძემ. 

2025 წლის 4 ოქტომბერს გაიმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები – მასში არ მონაწილეობენ ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი, რომლებიც არალეგიტიმურად მიიჩნევენ მთავრობას და ითხოვენ ხელახალ საპარლამენტო არჩევნებს. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

