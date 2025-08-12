ახალი ამბები

მთაწმინდაზე გიორგი მი­ქა­ძე დააკავეს

12 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გიორგი მი­ქა­ძე დააკავეს.

„ნეტგაზეთის“ ინფორმაციით, სპეცოპერაცია მთაწმინდაზე, მიქაძის სახლში დღეს, დაახლოებით 12:00 საათზე დაიწყო. დაკავება შესაძლოა, ე.წ. კანონიერი ქურდის, მერაბ ჯანგველაძის ძმის, ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეს უკავშირდებოდეს.

გიორგი მიქაძის ძმა, დავით მიქაძე, „ნეტგაზეთის“ ინფორმაციით, საქართველოში არ იმყოფება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ.

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ძმები გიორგი და დავით მიქაძეები კრიმინალურ სამყაროსთან დაახლოებულ პირებად და ოთარ ფარცხალაძის გარემოცვის წევრებად მოიაზრებიან.

ბიზნესმენი ლევან ჯანგველაძე თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე, 14 მარტს მოკლეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით 1975 წელს დაბადებული გ.უ. დააკავა, ხოლო ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგოდ გასაღების ბრალდებით ს.წ. დააკავეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

