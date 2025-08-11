ახალი ამბები

11 აგვისტო, 2025 •
ღაზაში ალ-ჯაზირას ხუთი ჟურნალისტი დაიღუპა ისრაელის თავდასხმის შედეგად
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ღაზაში ალ-ჯაზირას ხუთი ჟურნალისტი დაიღუპა ისრაელის თავდასხმის შედეგად. მათ შორისაა ცნობილი ჟურნალისტი ანას ალ-შარიფი, რომელიც ისრაელის სამიზნე იყო. 

ისრაელის სამხედრო ძალები ადასტურებენ, რომ მათი სამიზნე ალ ჯაზირას  28 წლის ჟურნალისტი  ანას ალ-შარიფი იყო, თუმცა ისრაელი ამტკიცებს, რომ იგი „ჰამასის ტერორისტული ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო“.

„ალ-ჯაზირა“ ფაქტს პრესის თავისუფლებაზე წინასწარ დაგეგმილ თავდასხმას და მიზანმიმართულ მკვლელობას უწოდებს. 

BBC-ის საერთაშორისო რედაქტორი ჯერემი ბოუენი, რომელმაც ისრაელის მიერ ალ-შარიფთან დაკავშირებული მტკიცებულებები შეისწავლა, აცხადებს, რომ დამაჯერებელი არ არის.

ალ ჯაზირას მმართველმა რედაქტორმა მოჰამედ მოავადიმ BBC-ს უთხრა, რომ ჟურნალისტი ანას ალ-შარიფი იყო „ერთადერთი ხმა“, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიოს შეეძლო გაეგო, რა ხდებოდა ღაზის სექტორში.

ისრაელის თავდასხმის შედეგად მოკლული ხუთი ჟურნალისტის შესახებ საუბრისას მოავადი აღნიშნავს, რომ „ისინი დაიღუპნენ იმ ადგილას, სადაც იძინებდნენ სარედაქციო დავალებებს შორის.

ის  „შოკის მომგვრელს“ უწოდებს, რომ ისრაელის არმია მიზანში იღებს ჟურნალისტებს.

მისი თქმით, მისი კოლეგები და მთლიანად ალ ჯაზირა ომის დაწყებიდან მოყოლებული ისრაელის მთავრობის მხრიდან „ცილისწამების კამპანიის“ მსხვერპლნი არიან.

მოავადმა უარყო  ბრალდებები შარიფის სავარაუდო კავშირებზე ჰამასთან და დაამატა: „ანასი ერთ რამეს აკეთებდა — ის გამოხატვის შესაძლებლობას აძლევდა ღაზაში დარჩენილებს“.

ისრაელის მთავრობა არ უშვებს საერთაშორისო მედიაებს, მათ შორის BBC-ს, ღაზაში თავისუფლად რეპორტაჟების გასაკეთებლად, რის გამოც საერთაშორისო მედიების  უმეტესობა ადგილობრივ ჟურნალისტებზეა დამოკიდებული.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კობახიძის თქმით, 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს ომის დაწყების შესახებ “სიმართლის” დამალვა ურჩიეს

აშშ-ი მიღწეულ შეთანხმებაზე თეირანი ერევანს შეშფოთებას გაუზიარებს – პრესსპიკერი

აზერბაიჯანი უკრაინას 2 მილიონი აშშ დოლარის დახმარებას გაუწევს

“აშშ-ში შეთანხმების შემდეგ, რუსეთი ეცდება დესტაბილიზაციას სამხრეთ კავკასიაში”

თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია
რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული 19 ჟურნალისტის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა
EU რუსეთის აქტივებიდან მიღებულ კიდევ 1.6 მილიარდ ევროს უკრაინას მოახმარს
აქტივისტ იოსკა შარინგერს მოსამართლე ცეკვავამ 7-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა
„ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები წარადგინა [სია]
ფაშინიანმა პუტინს ვაშინგტონში მიღწეულ შეთანხმებაზე მოუყვა ტელეფონით – პრესსამსახური
ფულადი პრიზები ბიზნეს გადარიცხვებზე – საქართველოს ბანკის კამპანია გრძელდება
PSP საქართველოში სააფთიაქო ბაზრის ლიდერია