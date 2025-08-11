ახალი ამბები

ადვოკატის ცნობით, ინსაფ ალიევმა შიმშილობა დაიწყო

11 აგვისტო, 2025 •
ადვოკატის ცნობით, ინსაფ ალიევმა შიმშილობა დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადვოკატის ცნობით, ინსაფ ალიევმა ციხეში შიმშილობა დაიწყო. პატიმარი ადმინისტრაციას არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებს. 

“ცოტა ხნის წინ ვიყავი მასთან. მის მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, გუშინ ინსაფ ალიევმა განაცხადა, რომ მათ საკანში არსებობდა არაადამიანური და არაჰუმანური პირობები, კერძოდ, დიდი რაოდენობით ტარაკნები. ამის შემდეგ ალიევი და მისი თანამესაკნეები 186-ე საკნიდან გადაიყვანეს 248-ე საკანში. ახალ საკანში არ იყო წყალი და კანალიზაცია იყო გაჭედილი. მათ არ შეეძლოთ ხელ-პირის დაბანა და ჭურჭლის რეცხვა, რის გამოც ვერ იღებდნენ საკვებს და ფაქტობრივად შეეზღუდათ წვდომა კვებაზე.

ინსაფ ალიევმა დახმარების თხოვნით მიმართა უფლებამოსილ პირს, თუმცა ხუთი საათის განმავლობაში არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. ამ ხნის განმავლობაში კვება და ჰიგიენა კვლავ პრობლემად რჩებოდა. საბოლოოდ ფეხით კარზე დააკაკუნა იმ იმედით, რომ ვინმე გამოეხმაურებოდა და დახმარებას შესთავაზებდა, თუმცა ამის ნაცვლად შედგა აქტი წესრიგის დარღვევის შესახებ. იმავე საღამოს ალიევი გადაიყვანეს 5-დღიან იზოლაციაში, სამარტოო საკანში.

აღსანიშნავია, რომ ინსაფ ალიევს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, საჭიროებს მედიკამენტებს და ნემსს ორ დღეში ერთხელ. მიუხედავად დაპირებისა, რომ მედიკამენტებს მიუტანდნენ, ამ დრომდე კვლავ შეზღუდული აქვს წვდომა მისთვის აუცილებელ სამკურნალო საშუალებებზე.

სანამ სამარტოო საკანში გადაიყვანდნენ, ალიევმა სცადა აეხსნა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სჭირდებოდა წამლების და პირადი ნივთების აღება საკნიდან. ამის ნაცვლად დაადეს ხელბორკილები და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს (ფაქტობრივად ათრიეს) იზოლაციაში.

მანამდე კი, როდესაც აღნიშნა, რომ ახალ საკანში შეზღუდული ჰქონდა წვდომა წყალზე და კანალიზაცია იყო გაუმართავი, ალიევი დროებით დააბრუნეს 186-ე საკანში, სადაც ახლახან იყო ჩატარებული სადეზინფექციო სამუშაოები. საკანში იდგა ძლიერი ქიმიკატების სუნი, რის გამოც ინსაფ ალიევმა ორჯერ იგრძნო თავი ცუდად და მოუწია ექიმთან გადაყვანა.

ინსაფ ალიევმა პროტესტის ნიშნად დაიწყო შიმშილობა”, – აცხადებს ადვოკატი აიჰან ჰესენლი. 

მისივე თქმით, სახალხო დამცველის აპარატი უკვე ინფორმირებულია და საქმის კურსშია. “ნეტგაზეთი” სახალხო დამცველთან და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტთან ცდილობს დაკავშირებას და მასალა განახლდება. 

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ისტორიული შეთანხმება” – საქართველოს საგარეო უწყება სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე

“ნაციონალურმა მოძრაობამ” და “კოალიცია ცვლილებებისთვის” დაკარგეს საარჩევნო ნომრები 

“პერსპერტივაში, სომხეთში რუსული სამხრედრო ბაზაც დაიხურება” – მიკაელ ზოლიანი

რა წერია მშვიდობის დეკლარაციაში – ფაშინიანი ტექსტს აქვეყნებს

აგვისტოში აბუ-დაბიდან თბილისამდე რეისები კვირაში 8-ჯერ შესრულდება – აეროპორტების გაერთიანება 11.08.2025
აგვისტოში აბუ-დაბიდან თბილისამდე რეისები კვირაში 8-ჯერ შესრულდება – აეროპორტების გაერთიანება
კობახიძის თქმით, 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს ომის დაწყების შესახებ “სიმართლის” დამალვა ურჩიეს 11.08.2025
კობახიძის თქმით, 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს ომის დაწყების შესახებ “სიმართლის” დამალვა ურჩიეს
აშშ-ი მიღწეულ შეთანხმებაზე თეირანი ერევანს შეშფოთებას გაუზიარებს – პრესსპიკერი 11.08.2025
აშშ-ი მიღწეულ შეთანხმებაზე თეირანი ერევანს შეშფოთებას გაუზიარებს – პრესსპიკერი
აზერბაიჯანი უკრაინას 2 მილიონი აშშ დოლარის დახმარებას გაუწევს 11.08.2025
აზერბაიჯანი უკრაინას 2 მილიონი აშშ დოლარის დახმარებას გაუწევს
“აშშ-ში შეთანხმების შემდეგ, რუსეთი ეცდება დესტაბილიზაციას სამხრეთ კავკასიაში” 11.08.2025
“აშშ-ში შეთანხმების შემდეგ, რუსეთი ეცდება დესტაბილიზაციას სამხრეთ კავკასიაში”
თიბისი ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებული აგროლაბი – სანდოობა, როგორც ინოვაცია 11.08.2025
თიბისი ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებული აგროლაბი – სანდოობა, როგორც ინოვაცია
ადვოკატის ცნობით, ინსაფ ალიევმა შიმშილობა დაიწყო 11.08.2025
ადვოკატის ცნობით, ინსაფ ალიევმა შიმშილობა დაიწყო
ესენი ქვეყნის გადამრჩენები არ არიან — არქიმანდრიტი „ოცნების“ მთავრობაზე 10.08.2025
ესენი ქვეყნის გადამრჩენები არ არიან — არქიმანდრიტი „ოცნების“ მთავრობაზე