ყოფილი საჯარო მოხელეების პროევროპული მარში პროტესტის 255-ე დღეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

9 აგვისტოს თბილისში ყოფილი საჯარო მოხელეების პროევროპული მარში გაიმართა. მარში მონაწილეთა დიდი ნაწილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები იყვნენ.

საგარეო საქმეთა სამინისტროდან სხვადასხვა დროს გაათავისუფლეს ევროინტეგრაციის საკითხებზე მომუშავე ის თანამშრომლები, რომლებიც შეეწინააღმდეგნენ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებას და შესაბამის განცხადებებს ხელი მოაწერეს.

თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში უწყვეტი პროტესტი დაიწყო 2024 წლის 28 ნოემბრის შემდეგ – ამ დღეს ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საქართველო “აჩერებს ევროინტეგრაციის პროცესს”.

თბილისში ყოფილი საჯარო მოხელეების მარში გაიმართა. ფოტო: ქეთევან ხუციშვილი/ნეტგაზეთი

თბილისში ყოფილი საჯარო მოხელეების მარში გაიმართა. ფოტო: ქეთევან ხუციშვილი/ნეტგაზეთი

 

თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში უწყვეტი პროტესტი 255-ე დღეა გრძელდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს

პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს

მორჩით სასამართლოსა და მოსამართლეზე პოლიტიკურ ზეწოლას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას – ჭიჭინაძე მდინარაძეს

“საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა

