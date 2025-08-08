ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა

8 აგვისტო, 2025 •
“საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„არსებობს შესაძლებლობა წინსვლისთვის ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქართული ხელისუფლების მხრიდან საჯაროდ იქნა აღიარებული [საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ] სააკაშვილის მიერ სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის ფაქტი, ასევე გაკეთდა განცხადებები აფხაზებთან და ოსებთან შერიგების აუცილებლობის შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს გულწრფელი აღიარებები საქართველოს ხელმძღვანელობის მხრიდან გადამწყვეტი გახდეს თბილისის მიდგომებში სოხუმთან და ცხინვალთან ურთიერთობების დალაგებისას და გადაიზარდოს კონკრეტულ პრაქტიკულ ქმედებებში“, – განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ.

მისივე თქმით, რუსეთი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს, რომ საქართველომ ძალა არ გამოიყენოს ცხინვალისა და სოხუმის წინააღმდეგ – ეს გახდება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების გამეორებისგან დაცვის გარანტია და რეგიონში ურთიერთობების ნორმალიზაციის საწყისი წერტილი

ზახაროვას თქმით, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთოსური საზღვრების დელიმიტაციის დაწყება, შემდგომი დემარკაციით, ხელს შეუწყობს სიტუაციის სტაბილიზაციას აფხაზეთის, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო რაიონებში. ეს განცხადება ზახაროვამ გააკეთა “ცხინვალის წინააღმდეგ თბილისის აგრესიის” წლისთავთან დაკავშირებით.

„[მოლაპარაკებების პროცესის] ერთ-ერთი პირველხარისხოვანი ამოცანაა იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების დადება იმის შესახებ, რომ საქართველო არ გამოიყენებს ძალას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ. ეს არა მხოლოდ იქნება საიმედო გარანტია 2008 წლის აგვისტოს ტრაგიკული მოვლენების გამეორებისგან, არამედ გახდება საწყისი წერტილი ნორმალიზაციისკენ სვლაში სამკუთხედში ‘თბილისი – სოხუმი – ცხინვალი’. სამივე სახელმწიფოს სასაზღვრო რაიონებში მდგომარეობის სტაბილიზაციას კი შეუწყობს ხელს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთოსური საზღვრების დელიმიტაციის დაწყება, შემდგომი დემარკაციით. რუსეთი, როგორც აფხაზეთის, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის უახლოესი მეზობელი, მზად არის სრულად შეუწყოს ხელი ამ პროცესებს“.

ზახაროვამ ასევე ისაუბრა რუსეთის როლზე კონფლიქტის მოგვარებაში. „როდესაც საერთაშორისო საზოგადოება ჩამოშორდა აგრესორის შეკავების მცდელობებს, რუსეთი აღმოჩნდა ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც ამ ვერაგულ თავდასხმას დროული და ადეკვატური პასუხი გასცა.“

მისი თქმით, მოსკოვმა „ჯერ ჩაატარა ოპერაცია საქართველოს მშვიდობაზე იძულების მიზნით, მოგვიანებით კი – აღიარა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად“.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters

Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება

„ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა

ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს

44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს 08.08.2025
44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს
პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს 08.08.2025
პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს
მორჩით სასამართლოსა და მოსამართლეზე პოლიტიკურ ზეწოლას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას – ჭიჭინაძე მდინარაძეს 08.08.2025
მორჩით სასამართლოსა და მოსამართლეზე პოლიტიკურ ზეწოლას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას – ჭიჭინაძე მდინარაძეს
“საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა 08.08.2025
“საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა
აფხაზეთში ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა სოფლები დატბორა 08.08.2025
აფხაზეთში ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა სოფლები დატბორა
ნინო გალუსტაშვილმა ლომიძესა და ზასოხაშვილს 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა 08.08.2025
ნინო გალუსტაშვილმა ლომიძესა და ზასოხაშვილს 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა
რუბიო იმედოვნებს, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი “ისტორიულ” მშვიდობას დღეს გააფორმებენ 08.08.2025
რუბიო იმედოვნებს, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი “ისტორიულ” მშვიდობას დღეს გააფორმებენ
“ოცნების” მინისტრი, რომელიც 2008 წელს დიპლომატი იყო, ომის დაწყებაში იმდროინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს 08.08.2025
“ოცნების” მინისტრი, რომელიც 2008 წელს დიპლომატი იყო, ომის დაწყებაში იმდროინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს