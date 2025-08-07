ახალი ამბებირეკლამა

თიბისი კაპიტალის ჩართულობით, „სილქ როუდ ჯგუფი“ ყოფილი სასტუმრო Rooms Kokhta-ს მფლობელი გახდა 

7 აგვისტო, 2025 •
თიბისი კაპიტალის ჩართულობით, „სილქ როუდ ჯგუფი“ ყოფილი სასტუმრო Rooms Kokhta-ს მფლობელი გახდა 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი კაპიტალის მხარდაჭერით, საქართველოს სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრიაში შერწყმა/შეძენის ერთ-ერთი უმსხვილესი გარიგება შედგა – „სილქ როუდ ჯგუფმა” სასტუმრო Rooms Kokhta-ს შენობა შეიძინა, რომელიც “აჭარა ჯგუფის” საკუთრებაში იყო. თიბისი კაპიტალმა ამ ტრანზაქციაში გამყიდველის ექსკლუზიური მრჩევლის როლი შეასრულა.

თიბისი კაპიტალის მრჩეველთა გუნდის ჩართულობით შეთანხმება უმოკლეს ვადაში, ორ თვეზე ნაკლებ დროში, განხორციელდა. გაყიდვის პროცესი მოიცავდა: ბიზნესის შეფასებას, მყიდველის მოძიებას, მხარეთა შორის მოლაპარაკებაში მონაწილეობასა და ტრანზაქციის წარმატებით დახურვას.

ბაკურიანში 2019 წლიდან გახსნილი Rooms Kokhta 95 სასტუმრო ოთახს აერთიანებს. ახალ ბრენდზე, ობიექტის მართვასა და განვითარებაზე “სილქ როუდ ჯგუფში” შემავალი კომპანია “სილქ ჰოსფითალითი” იზრუნებს. ახალი მფლობელების მიზანია, სასტუმრო გახდეს ოთხივე სეზონზე მიმზიდველი დანიშნულების წერტილი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის.

“სილქ როუდ ჯგუფსა” და “აჭარა ჯგუფს” შორის ტრანზაქცია თიბისი კაპიტალისთვის შერწყმა/შეძენის მე-9 გარიგებაა. საინვესტიციო ბანკს ამ მიმართულებით 3 ქვეყანაში – საქართველოში, უკრაინასა და უზბეკეთში – ჯამურად 350 მილიონი დოლარის მოცულობის ტრანზაქციები აქვს განხორციელებული.

„თიბისის მრავალწლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს საქართველოში სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრიის ორ ყველაზე მსხვილ კომპანიასთან. მოხარული ვარ, რომ ამ ორ ჯგუფს შორის გარიგება სწორედ თიბისი კაპიტალთან თანამშრომლობით განხორციელდა. ჩვენი გუნდი კლიენტებს ეხმარება ახალი შესაძლებლობების მოძიებასა და შემდგომ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების აღსრულებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი წარმატებული ტრანზაქცია ხელს შეუწყობს ამ მიმართულებაში ახალ გარიგებებს“,- ოთარ შარიქაძე, თიბისი კაპიტალის დირექტორი.

„თიბისი ბანკი აჭარა ჯგუფის მრავალწლიანი პარტნიორია. მნიშვნელოვანია, რომ ბანკი ჩვენს გუნდსა და სამომავლო ხედვას პირველივე ნაბიჯებიდან ენდობა და ფინანსურ პარტნიორობას უწევს. თიბისი კაპიტალთან კი აჭარა ჯგუფი მისი დაარსების დღიდან თანამშრომლობს, რაც არაერთ წარმატებულ პროექტში გამოიხატება, მათ შორის, ამ შეთანხმებაში. წარმატებას ვუსურვებთ „სილქ როუდ ჯგუფს“ როგორც სასტუმროს, ასევე რეგიონის განვითარების ხედვის განხორციელებაში“,- ლუკა თავზარაშვილი, „აჭარა ჯგუფის“ ფინანსური დირექტორი.

„მოხარული ვართ, რომ გარიგება “აჭარა ჯგუფთან” წარმატებით დაიხურა. “სილქ ჰოსფითალითის” პორტფელს კიდევ ერთი საინტერესო აქტივი შეემატა. ქონების გამოსყიდვის პროცესი დასრულებულია და ჩვენი გუნდი უმოკლეს დროში შეძლებს საოპერაციო კუთხით  სასტუმროს გადმობარებას. “სილქ როუდ ჯგუფი” და მისი დამფუძნებლები ათწლეულებია განსაკუთრებულ მხარდაჭერას უცხადებენ სამთო-სათხილამურო სპორტს, მის განვითარებასა და პოპულარიზაციას. ამ ხედვის კვალდაკვალ კიდევ უფრო დიდი შემართებით მოხდება ბაკურიანის კურორტისა და კონკრეტულად სასტუმროს განვითარება“,- ნონა ონიანი, “სილქ როუდ ჯგუფის” ფინანსური დირექტორი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

როგორ დასრულდა ე.წ. სკინტლის საქმის დავა სააპელაციო სასამართლოში

ევროკავშირი გმობს მზია ამაღლობელის მიმართ გამოტანილ განაჩენს

„ვგმობთ მზია ამაღლობელის მიმართ პოლიტიზებულ განაჩენს“ – 24 დიპლომატიური წარმომადგენლობა

„ლელო – ძლიერი საქართველო“: პარტიის საბანკო ანგარიში დაგვიყადაღეს

სენატორი შაჰინი: გავაორმაგებ ძალისხმევას „მეგობარი აქტის“ მისაღებად 07.08.2025
სენატორი შაჰინი: გავაორმაგებ ძალისხმევას „მეგობარი აქტის“ მისაღებად
მოვუწოდებთ ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ – PACE-ს თანამომხსენებლები 07.08.2025
მოვუწოდებთ ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ – PACE-ს თანამომხსენებლები
აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters 07.08.2025
აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters
Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება 07.08.2025
Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება
„ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა 07.08.2025
„ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა
ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს 07.08.2025
ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს
უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი 07.08.2025
უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი
“საქართველოს მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია” – საელჩოები 2008 წლის ომზე 07.08.2025
“საქართველოს მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია” – საელჩოები 2008 წლის ომზე