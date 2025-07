კიევზე რუსეთის საჰაერო იერიშს 6 ადამიანი ემსხვერპლა

უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ 30-31 ივლისის ღამეს რუსეთმა კიევს რაკეტებითა და დრონებით შეუტია, რასაც სულ მცირე ექვსი ადამიანის, მათ შორის ერთი ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა.

მათივე თქმით, გარდა დაღუპულებისა, ათეულობით ადამიანი დაშავდა.

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, გამოაქვეყნა ვიდეო დამწვარი ნანგრევების კადრებით და აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ნანგრევებში ადამიანები ჯერ კიდევ მოყოლილი იყვნენ.

„საშინელი დილაა კიევში. ბარბაროსული რუსული დარტყმები მთლიანად ანადგურებს საცხოვრებელ შენობებს და აზიანებს სკოლებსა და საავადმყოფოებს“, – დაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრიი სიბიჰამ სოციალურ ქსელ X-ზე და თან გუშინდელი ღამის მოვლენების ამსახველი ფოტო დაურთო.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2025