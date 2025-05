მეტი იარაღი უკრაინას, მკაცრი სანქციები და იზოლაცია რუსეთს – ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრო, კესტუტის ბუდრისი ეხმაურება გასულ ღამეს, რუსეთის მასშტაბურ საჰაერო თავდასხმებს უკრაინაზე. დიპლომატის შეფასებით, რუსეთს აქვს დაუსჯელობის შეგრძნება და ეს თავდასხმები იყო ამის დემონსტრაციული გზავნილი.

Russia’s overnight assault on #Ukraine was a show of sheer brutality – 298 Shahed drones, 69 missiles and innocent lives lost. This wasn’t just an attack. It was a message of impunity. Our response must be stronger than Russian aggression: more military support and weapons to… pic.twitter.com/Hg7UaeJz2r

— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) May 25, 2025