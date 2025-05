ტრამპი ვარაუდობს, რომ ხუთშაბათს, თურქეთში, რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებებს შეუერთდება

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ შესაძლოა თურქეთში გაემგზავროს, რათა ხუთშაბათს, 15 მაისს დაგეგმილ, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს დაესწროს.

ტრამპმა განაცხადა, რომ დასწრებას განიხილავს, თუ დაინახავს, რომ მისი იქ ყოფნა შეთანხმებისთვის სასარგებლო იქნებოდა.

“ჩავიდოდი თურქეთში თუ ვიგრძნობდი, რომ ეს შეთანხმების მისაღწევად მნიშვნელოვანი იქნებოდა. მე ვიყავი ის, ვინც შეხვედრის დაჟინებით მოითხოვა…

მათ შეხვედრა ვერ შეძლეს, რადგან ერთი როცა ცეცხლის შეწყვეტას უჭერდა მხარს, მეორე ამბობდა, რომ ცეცხლს არ შეწყვეტდა. მე ვუთხარი: მისმინეთ, ამ ეტაპზე ეს უნდა შევაჩეროთ. უბრალოდ წადით შეხვედრაზე. შეხვედრა დაინიშნა. არ ვიცი, სად ვიქნები ამ კონკრეტულ მომენტში (ხუთშაბათს), ახლო აღმოსავლეთში ვიქნები, მაგრამ იქ გავფრინდები, თუ ვიფიქრებ, რომ ეს სასარგებლო იქნება“, – განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს თეთრ სახლში.

ტრამპის ამ განცხადებას გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. მან აღნიშნა, რომ ხუთშაბათს ის თურქეთში იქნება და იმედი აქვს, რომ რუსები შეხვედრას თავს არ აარიდებენ.

I have just heard President Trump’s statement. Very important words.

I supported @POTUS idea of a full and unconditional ceasefire — long enough to provide the foundation for diplomacy. And we want it, we are ready to uphold silence on our end.

I supported President Trump…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025