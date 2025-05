ინდოეთი და პაკისტანი ერთკვირიანი დაძაბულობის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ

ინდოეთი და პაკისტანი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ მას შემდეგ, რაც ორმხრივმა შეტევებმა უფრო ფართო კონფლიქტის წარმოქმნის შიში გააძლიერა.

დასავლური მედია წერს, რომ წყარომ პაკისტანის მთავრობიდან განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ამ მოლაპარაკებებში.

იმავე აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმაც აღნიშნა და Truth Social-ზე დაწერა, რომ მხარეებმა აშშ-ს შუამავლობით მიაღწიეს შეთანხმებას.

ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ ლამიც გამოეხმაურა აღნიშნულს და X-ზე დაწერა, რომ ინდოეთისა და პაკისტანის მიერ ცეცხლის შეწყვეტა „ძალიან მისასალმებელია“

„მოვუწოდებ ორივე მხარეს, შეინარჩუნონ ეს. დეესკალაცია ყველას ინტერესებში შედის“, – დაწერა მან.

Today’s ceasefire between India and Pakistan is hugely welcome.

I urge both parties to sustain this. De-escalation is in everybody’s interest.

— David Lammy (@DavidLammy) May 10, 2025