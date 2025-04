შაჰინი: მომიტინგეებზე მოძალადეების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს

ამერიკელი დემოკრატი სენატორი ჯინ შაჰინი მიესალმება გაერთიანებულ სამეფოს მიერ სანქციების დაწესებას ქართველი თანამდებობის პირებისთვის, „რომლებიც არ ასრულებენ ქართველი ხალხის უფლებების დაცვის მოვალეობას“.

„უნდა დადგეს მათი ანგარიშვალდებულების საკითხი, ვინც პასუხისმგებელნი არიან მომიტინგეების წინააღმდეგ სასტიკ ძალადობაზე“, — წერს შაჰინი.

“I applaud the United Kingdom for sanctioning Georgian officials who have been derelict in their duty to protect the rights of the Georgian people,” said @SenatorShaheen. “Those responsible for brutal violence against protestors must be held accountable.” https://t.co/kCBvIaPE9N

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) April 21, 2025