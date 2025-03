„კავშირი უკრაინის გარეშე“ — ორბანმა ევროკავშირს 12 მოთხოვნა წაუყენა

უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა დაასახელა 12 მოთხოვნა ბრიუსელისადმი, რომელიც მისი თქმით, უნგრელ ხალხს აქვს.

მოთხოვნებს შორის არის უკრაინის გაწევრიანებაზე უარის თქმა.

ვიქტორ ორბანმა X-ზე დაწერა:

„დაე, იყოს მშვიდობა, თავისუფლება და ერთიანობა. თანასწორობა, თავისუფლება, ძმობა!“ — დაწერა ვიქტორ ორბანმა.

What does the Hungarian nation demand from Brussels?

Let there be peace, freedom, and unity.

1. We demand a Europe of nations.

2. We demand equality before the law for all Member States.

3. Restore the competences unlawfully taken from nations.

4. National sovereignty and a…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 15, 2025