“საკმარისია ლაპარაკი, მოქმედების დროა” – ტუსკის 3-პუნქტიანი გეგმა EU-რუსეთის ურთიერთობებზე

პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი, დონალდ ტუსკი ჩამოთვლის ნაბიჯებს, რაც, მისი აზრით, ევროკავშირმა უახლოეს პერიოდში უნდა გადადგას. ასე ეხმაურება ის ბოლო დღეების დისკუსიას უკრაინაში რუსეთის ომისა და ზოგადად, დასავლეთის რუსეთთან ურთიერთობის პერსპექტივებზე.

“საკმარისია ლაპარაკი, მოქმედების დროა: 1. გაფინანსოთ უკრაინა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან; 2. გავაძლიეროთ საჰაერო თავდაცვა, ბალტიისპირეთ და ევროკავშირის საზღვრები რუსეთთან; 3. სასწრაფოდ შევიმუშაოთ ახალი ფისკალური წესები ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის დასაფინანსებლად. ახლავე!”, – წერს ტუსკი.

Enough talking, it’s time to act! 1. Let’s finance our aid for Ukraine from the Russian frozen assets. 2. Let’s strengthen air policing, the Baltic sentry and the EU borders with Russia. 3. Let’s swiftly adopt new fiscal rules to finance the EU security and defence. Now!

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 20, 2025