კანადა ყოველთვის მხარს დაუჭერს უკრაინას – კანადის პრემიერ-მინისტრი

კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ X-ზე გამოაქვეყნა ვიდეომიმართვა, რომელშიც მხარს უჭერს უკრაინას და ვოლოდიმირ ზელენსკის არწმუნებს, რომ კანადა ყოველთვის უკრაინის მხარეს იქნება.

გამოქვეყნებულ ვიდეომიმართვაში ტრუდომ ნათლად აღნიშნა, რომ კანადა და მისი მოკავშირეები ერთიანდებიან უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის მხარდასაჭერად და რუსეთის ლიდერის, ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ.

“უკრაინელები იბრძვიან და იღუპებიან არა მხოლოდ იმისთვის, რომ დაიცვან თავიანთი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, არამედ იმისთვის, რომ დაიცვან წესები, რომლებიც უკვე 80 წელია ჩვენ, მთელ მსოფლიოს გვინარჩუნებს მშვიდობას. ეს მშვიდობიანი პერიოდი მსოფლიოში არსებობდა იმიტომ, რომ ჩვენ გვქონდა წესები სახელმწიფოს საზღვრების დაცვასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე წლის წინ რუსეთმა გადაწყვიტა, დაერღვია ეს წესები.

სწორედ ამიტომ, კანადა და ჩვენი მოკავშირეები ცალსახად ვდგავართ ვლადიმერ პუტინის მიერ საერთაშორისო წესრიგის უკანონო, ამორალური, უსამართლო დარღვევის წინააღმდეგ. მოუთმენლად ველი, რომ რამდენიმე საათში ჩემს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად დავჯდები, რათა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ დავდგებით უკრაინის და იმ წესების დასაცავად, რომლებიც ჩვენ ყველას გვინარჩუნებს უსაფრთხოებას”, – ამბობს ჯასტინ ტრუდო ვიდეომიმართვაში.

Canada will always stand up for Ukraine. pic.twitter.com/UGT7MaDKVa

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2025