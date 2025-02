ევროკავშირი რუსეთს სანქციების ახალ პაკეტს უწესებს

ევროკავშირის წევრები ოთხშაბათს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-16 პაკეტზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას “როიტერსი” ავრცელებს.

სანქციები ითვალისწინებს პირველადი ალუმინის იმპორტის აკრძალვას, სათამაშო კონსოლების გაყიდვის შეჩერებასა და აკრძალული გემების სიაში 73 ახალი გემის დამატებას.

სანქციებს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, სავარაუდოდ, ორშაბათს, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან 3 წლისთავზე დაამტკიცებენ.

„ევროკავშირი უფრო ძლიერ ზომებს იღებს სანქციების თავიდან აცილების მცდელობების წინააღმდეგ. ეს ხდება პუტინის ჩრდილოვანი ფლოტის მეტი გემის უარყოფით და ახალი იმპორტისა და ექსპორტის აკრძალვით“, – დაწერა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა X-ზე.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2025