კოლსის თქმით, EU-მ უნდა შეავსოს ის ვაკუუმი, რაც საქართველოში აშშ-სგან ფინანსური მხარდაჭერის დაკარგვით შეიქმნა

სალომე ზურაბიშვილი მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში ლატვიელ ევროპარლამენტარს, რიჰარდს კოლსს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ევროპარლამენტარმა სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა, სადაც საუბრობს საქართველოს მხარდაჭერისა და რეპრესიული რეჟიმის წევრების სანქცირებისა დაწესების მნიშვნელობაზე.

აღსანიშნავია, რომ კოლსი სალომე ზურაბიშვილს საქართველოს პრეზიდენტად მოიხსენიებს.

Meeting with President @Zourabichvili_S

Georgia stands at a crossroads—new elections are needed, repression is intensifying, and the opposition must stay united. The situation is worsening after the loss of U.S. aid, and the EU must step in to fill the vacuum—supporting… pic.twitter.com/l7heyRKWEi

— Rihards Kols (@RihardsKols) February 16, 2025