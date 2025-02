იმედი მაქვს, მზია ამაღლობელი მალე გათავისუფლდება – ნობელის პრემიის ლაურეატი შირინ ებადი

ნობელის პრემიის ლაურეატი შირინ ებადი მზია ამღლობელს მხარდაჭერას უცხადებს.

შირინ ებადის წერილს სალომე ზურაბიშვილი აქვეყნებს, რომელიც ნობელიანტს მადლობას უხდის მზია ამაღლობელის მხარდაჭერისთვის.

წერილში ნობელიანტი იმედოვნებს, რომ მზია ამაღლობელი რაც შეიძლება მალე გათავისუფლდება.

„სიტყვის თავისუფლება დემოკრატიის საფუძველია.

შეზღუდვების დაწესება და ჟურნალისტების დაკავება არავითარ შემთხვევაში არ არის გამართლებული.

იმედი მაქვს, მზია ამაღლობელი ციხიდან რაც შეიძლება მალე გათავისუფლდება და შეძლებს თავის საქმის გაგრძელებას“, – წერს შირინ ებადი.

შირინ ებადი ირანელი იურისტი და ადამიანის უფლებათა დამცველია. 2003 წელს შირინ ებადის ნობელის პრემია გადასცეს მშვიდობის დარგში.

Thanks to Dr. Shirin Ebadi 2003 Nobel Peace Laureate for supporting Mzia Amaglobeli’s freedom. #FreeMziaAmaghlobeli pic.twitter.com/9NqdAK5dFw

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 15, 2025