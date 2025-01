მზია ამაღლობელი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს – ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში

მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას მზია ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს.

„მოვუწოდებ, დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დიდ შეშფოთებას იწვევს.

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საქართველოს მთავრობამ უპირობოდ უნდა გაათავისუფლოს ყველა ჟურნალისტი, რომელიც თვითნებურად დააკავეს. დემონსტრაციების გაშუქებისას ჟურნალისტებზე ძალადობრივი თავდასხმები უნდა იქნას გამოძიებული და პასუხისმგებელი პირები უნდა დაისაჯონ“, – აცხადებს მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი.

I urge for the immediate release of journalist Mzia Amaghlobeli whose health condition is a cause of great concern. I reiterate that the Government of #Georgia should unconditionally release all journalists who have been arbitrarily arrested or detained. 1/2

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 29, 2025