გერმანიამ მომიტინტეებზე ძალადობაზე პასუხისმგებელ 9 პირს სანქციები დაუწესა

გერმანიამ 9 პირს, რომლებიც აქციის მონაწილეებისა და ოპოზიციის წევრების მიმართ ძალადობაზე არიან პასუხისმგებლები, სავიზო სანქციები დაუწესა.

“დღეს გერმანიამ გამოუცხადა სავიზო სანქციები 9 პირს, რომლებიც ძირითადად პასუხისმგებელნი არიან საქართველოში მომიტინგეებისა და ოპოზიციის წევრების მიმართ ძალადობაზე. მშვიდობიანი პროტესტი ადამიანის ერთ-ერთი უნივერსალური უფლებაა – მისი დაცვა ჩვენი პასუხისმგებლობაა”, – წერია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

Today, 🇩🇪 has issued entry bans for 9 people mainly responsible for the violence against protesters and opposition members in #Georgia. The right to protest peacefully is one of the universal human rights – it is our responsibility to protect it. 1/2

