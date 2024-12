მივესალმები ივანიშვილის დასანქცირებას – მაიკლ მაკკოლი

„მივესალმები „ქართული ოცნების“ მარიონეტების მმართველის, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ამ უკვე დიდი ხანია საჭირო სანქციების დაწესებას“, – წერს ამერიკელი კონგრესმენი, აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიიდან, მაიკლ მაკკოლი ბიძინა ივანიშვილისთვის აშშ-ს მიერ დასანქცირებაზე.

მან ეს განცხადება სოციალ ქსელ X – ზე გამოქვეყნდა.

CHM @RepMcCaul: “I welcome these long-overdue sanctions on Georgian Dream’s puppet master, Bidzina Ivanishvili. He and his party must be held accountable for dragging Georgia down a path towards autocracy and away from the transatlantic future that the Georgian people want and…

