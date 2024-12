“უნდა ელოდოს პასუხს, როგორსაც ვერასდროს წარმოიდგენდა” – უილსონი ივანიშვილზე

აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე, რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უისლონი მიხეილ ყაველაშვილის ინაუგურაციას ეხმაურება. მან დაწერა, რომ თუ 29 დეკემბრისთვის ბიძინა ივანიშვილი ქართული დემოკრატიის განადგურებას გეგმავს, ის მიიღებს ისეთ პასუხის, რომელსაც ვერასდროს წარმოიდგენს.

უილსონის თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოზიცია ცხადია.

“პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნათლად აჩვენა მისი პოზიცია აშშ-ის თვითგამოცხადებული მტრების მიმართ. თუ ბიძინა ივანიშვილი გააგრძელებს ქართული დემოკრატიის განადგურების გეგმას 29 დეკემბერს, ის უნდა ელოდოს ისეთ პასუხს, როგორსაც ვერასდროს წარმოიდგენდა”, – დაწერა უისლონმა პლატფორმა X-ზე.

President @realDonaldTrump has made it very clear where he stands on the self-professed enemies of America. If Bidzina Ivanishvili goes through with his plan to destroy Georgian democracy on Dec 29, he should expect a response like he’s never imagined.

