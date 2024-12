სალომე ზურაბიშვილი არის ქვეყნის ერთადერთი ლეგიტიმური ლიდერი – ჯო უისლონი

ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე, რესპუბლიკელი ჯო უილსონი აცხადებს, რომ საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი ხელახალი არჩევნებია. სალომე ზურაბიშვილთან საუბრის შემდეგ მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ის არის ერთადერთი ლეგიტიმური ლიდერი ქვეყანაში.

თავის მხრივ, სალომე ზურაბიშვილმა მადლობა გადაუხადა რესპუბლიკელ კონგრესმენს ქართველი ხალხის მხარდაჭერისთვის.

Thank you for this so valuable support to the Georgian people’s indestructible will and determination to restore its euroatlantic path through the only known political and democratic solution: new elections! https://t.co/De890CPGL8

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 21, 2024