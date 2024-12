პრეზიდენტი პარტნიორ ქვეყნებს „ქართული ოცნების“ მიმართ ზომების მიღებისკენ მოუწოდებს

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საერთაშორისო პარტნიორებს მოუწოდებს, საქართველოში დაწყებული რეპრესიების გამო ზომების მიიღონ „ქართული ოცნების“ მიმართ.

„საქართველოში რეპრესიებია. ჩვენს პარტნიორებს და მათ, ვისაც სურს თავიდან აიცილოს კრიზისის გაღრმავება, დაუყოვნებლივ მოვუწოდებ, ძლიერი ზეწოლის დროა მმართველ პარტიაზე, რომელიც ქვეყანა უფსკრულში გადასაჩეხად მიჰყავს. არ დააგვიანოთ“, — წერს ზურაბიშვილი X-ზე.

ზურაბიშვილი წერს, რომ პროტესტი საქართველოში ამიერიდან უნდა ეწოდოს რეპრესიები საქართველოში.

#GeorgiaProtests The ruling party has closed down retailer shops selling protective gas masks, protective goggles, and helmets leaving peaceful protesters deprived of their elementary protection. Blatant violation of the right to protest and an attack on private property.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 4, 2024