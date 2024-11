დარწმუნებული ვარ, პრეზიდენტ ტრამპის ლიდერობა უზრუნველყოფს გლობალურ მშვიდობას – კობახიძე

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დონალდ ტრამპს აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. მისალოც ტექსტში კობახიძემ კვლავ ახსენა ტერმინი გადატვირთვა, რომელსაც ხშირად იყენებს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების პერსპექტივებზე საუბრისას.

“ვულოცავ პრეზიდენტ ტრამპს ამ გადამწყვეტ გამარჯვებას არჩევნებში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ტრამპის ლიდერობა უზრუნველყოფს მშვიდობას გლობალურად და ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც აშშ-საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვას”, – წერს კობახიძე.

Congratulations to President @realDonaldTrump on His decisive victory in the election. I am confident that President Trump’s leadership will promote peace globally and in our region as well as ensure restart in 🇺🇸-🇬🇪 relations.

— Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) November 6, 2024