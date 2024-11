საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვების შემდეგ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ ქართველ ხალხს მიმართავს.

„გუშინ მოლდოველებმა გადადგეს გადამწყვეტი ნაბიჯი ჩვენს ევროპულ გზაზე. მაგრამ ბრძოლა დემოკრატიისთვის მოლდოვაში და ჩვენს რეგიონში გრძელდება. ქართველ ხალხს: აღფრთოვანებული ვარ თქვენი გამძლეობითა და მონდომებით, ააშენოთ თავისუფალი, ევროპული მომავალი. მტკიცედ დადექით — მოლდოვა თქვენთანაა“, — წერს სანდუ X-ზე.

Yesterday, Moldovans took a crucial step forward on our European path. But the fight for democracy in Moldova—and across our region—continues.

To the people of Georgia: I admire your resilience and determination to build a free, European future. Stand strong—Moldova is with you.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 4, 2024