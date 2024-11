მაია სანდუს არჩევნებში გამარჯვებას საერთაშორისო საზოგადოება ულოცავს

მოლდოვის პრეზიდენტს, მაია სანდუს მეორე ვადით არჩევას საერთაშორისო საზოგადოება ულოცავს.

სანდუს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება უკვე მიულოცეს ევროკავშირის ლიდერებმა, ასევე, ევროკავშირის სახელმწიფოების მეთაურებმა.

„მოლდოველმა ხალხმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ნდობა თქვენი ხელმძღვანელობისადმი და ერთგულება სტაბილურობისა და ევროპული მომავლის მიმართ“, – დაწერა X-ზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა.

The people of Moldova have reaffirmed their trust in your leadership, stability and commitment to a European future. 🇪🇺🇲🇩 https://t.co/SJbAT87xZj

Congratulations, dear President @sandumaiamd , on your victory in Moldova’s presidential election.

საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა მაიას სანდუს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმაც, რომელმაც მის გამბედაობას გაუსვა ხაზი.

„იშვიათი ძალა სჭირდება იმ გამოწვევების გადალახვას, რომლებსაც გადააწყდით ამ არჩევნებში. მოხარული ვარ, რომ გავაგრძელებ თქვენთან მუშაობას მოლდოვისა და მისი ხალხის ევროპული მომავლისთვის“, – დაწერა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა X-ზე.

Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.

It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.

I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2024