მოლდოვაში მაია სანდუმ გაიმარჯვა – დიასპორამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა

კვირას, 3 ნოემბერს, მოლდოვაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედმა პრეზიდენტმა, პროდასავლელმა მაია სანდუმ გაიმარჯვა. მან არჩევნების მეორე ტურში დაამარცხა ალექსანდრ სტოიანოგლუ, რომელსაც მოლდოვის პრორუსული სოციალისტური პარტია უჭერს მხარს.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ბიულეტენების 98%-ის დათვლის შემდეგ, სანდუ არჩევნებს 54,35%-ით იგებს. მოლდოვაში საარჩევნო უბნების დახურვისას აქტივობა 54,07% იყო, რაც პირველი ტურის შედეგებზე მეტია. ამ დროის მონაცემებით კი, როდესაც როგორც მოლდოვაში, ისე მის საზღვრებს გარეთ უბნების 99,86% დათვლილია, აქტივობა 54.32%-ია.

2010 წელს მოლდოვის დიასპორას პირველად მიეცა ხმის მიცემის შესაძლებლობა და ამ არჩევნებზე ემიგრანტების ყველაზე დიდი აქტივობა დაფიქსირდა.

მოლდოვას საზღვრებში შედეგების თანახმად, სანდუმ, ფაქტობრივად, წააგო არჩევნები სტოიანოგლოსთან მცირე სხვაობით – 48,8% 51,2%-ის წინააღმდეგ. ამის საპირწონედ, სანდუმ მიიღო ემიგრანტთა ხმების 80%-ზე მეტი. მოლდოვას საზღვარგარეთ 200-ზე მეტი სარჩევნო უბანი ჰქონდა გახსნილი, სადაც ამ დროის მონაცემებით, ხმა 330 000-მდე ამომრჩეველმა მისცა.

სანდუს მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში სტანისლავ სეკრიერუმ არჩევნების მეორე ტურის დღეს რუსეთი მასობრივ ჩარევაში დაადანაშაულა.

„ჩვენ ვხედავთ რუსეთის მასიურ ჩარევას ჩვენს საარჩევნო პროცესში… შედეგის დამახინჯების მცდელობას“, – დაწერა მან X-ზე.

We’re seeing massive interference by Russia in our electoral process as Moldovans vote in the presidential runoff today—an effort with high potential to distort the outcome. Authorities are on high alert. Thread with instances of meddling, which I’ll be updating in real time ⬇️

— Stanislav Secrieru (@StasSecrieru) November 3, 2024