საქართველოში ლიეტუვის ელჩი დარიუს ვიტკაუსკასი „ვარდისფერი სათვალეების მოხსნას“ ურჩევს მათ, ვინც ამბობს, რომ ევროკომისიის გაფართოების ანგარიში საქართველოს პროგრესზე მიუთითებს.

„მათთვის, ვინც ამბობს, რომ ევროკავშირის გაფართოების ანგარიში „აჩვენებს პროგრესს“ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე“, ჩვენი გულწრფელი რჩევა: „მოიხსენით ვარდისფერი სათვალეები, როცა ანგარიშს კითხულობთ. პროგრესი არ არის, არის განგრძობითი ჩიხი, თუ არა რეგრესი“, — წერს ელჩი X-ზე.

For those who say that the latest 🇪🇺 enlargement report “shows progress” on 🇬🇪’s 🇪🇺 accession track, our sincere advice – “Take off your rosy glasses when reading it”. There is no progress, but a continued stalemate, if not regression. https://t.co/NpihgSM6Lj

November 1, 2024