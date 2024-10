„ოცნების“ მანიპულაცია ევროკომისიის ანგარიშით და თურქეთის მაგალითი

„ქართული ოცნება“ დადებითად აფასებს ევროკომისიის კრიტიკულ ანგარიშს, რომელმაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნის რეკომენდაცია არ გასცა.

ბრიუსელისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების არაერთი გაფრთხილებების საწინააღმდეგოდ, საქართველოს ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ რუსული კანონის მიღებით ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის შანსები არათუ შემცირდა, პირიქით, გაიზარდა.

ევროკომისიამ 30 ოქტომბერს გამოაქვეყნა გაფართოების ყოველწლიური ანგარიშები, რომლებიც გაწევრიანების მსურველ 10 ქვეყანაში (ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, კოსოვო, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, სერბეთი, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, თურქეთი) არსებულ მდგომარეობასა და პროგრესს აფასებს.

ევროკომისია იმეორებს ევროკავშირის პოლიტიკის განმსაზღვრელი ორგანოს, წევრი სახელმწიფოების მეთაურებისგან დაკომპლექტებული ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს მთავრობის მოქმედებების კურსის გამო გაწევრიანების პროცესი დე ფაქტო შეჩერებულია.

„თუ საქართველო არ შეცვლის მოქმედების ამჟამინდელ კურსს, რაც საფრთხეს უქმნის მის გზას ევროკავშირისკენ, არ აჩვენებს ხელშესახებ ძალისხმევას გადაუჭრელი საკითხების მოსაგვარებლად და საკვანძო რეფორმების განსახორციელებლად, მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყების რეკომენდაცია განვიხილოთ“, — ნათქვამია ანგარიშში.

მიუხედავად ამისა, „ქართული ოცნება“ მანიპულაციურად ცდილობს, ანგარიში დადებითად წარმოაჩინოს და ამტკიცებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი რეალურად შეჩერებული არ არის:

პაპუაშვილი საუბრობს ევროკავშირის წესებისა და კანონების კრებულის (Acquis Communautaire) 35 თავის მიხედვით ქვეყნის თავსებადობაზე და ამბობს, რომ სწორედ ეს 35 თავია ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების გზა. თუმცა საქართველოს გახსნილიც არ აქვს გაწევრიანების მოლაპარაკებები, რომელიც ევროკავშირში შესვლის ეტაპებს შორის ყველაზე გრძელვადიანი და შრომატევადი პროცესია. ამასთან, 35 თავში ყველაზე რთულად მიიჩნევა საფუძვლების შესახებ (fundametals) მოლაპარაკებების თავები, რომლებიც პირველ რიგში იხსნება და ბოლოს იხურება. მათ შორისაა მართლმსაჯულების და ფუნდამენტური უფლებების თავი.

პარლამენტის თავმჯდომარის მსგავსად, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილიც ცდილობს წარმოაჩინოს, თითქოს წარმოდგენილი ანგარიშით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ „საქართველო სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად არის ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი და საქართველოსთან მიმართებაში ევროკავშირის გაფართოების პროცესის შეწყვეტაზე საუბარი საფუძველმოკლებულია“.

სინამდვილეში, გაფართოების ანგარიშში ყოფნა არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი გრძელდება. გაფართოების ანგარიშით ფასდება ყველა კანდიდატი ქვეყანა, მათ შორის თურქეთი, რომელთანაც გაწევრიანების მოლაპარაკებები 2018 წლიდან შეჩერებულია. თურქეთი ჯერ კიდევ 1999 წელს გახდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა და 2005 წელს გაეხსნა მოლაპარაკებები, რომელიც მოგვიანებით ქვეყნის დემოკრატიული უკუსვლის გამო გაიყინა.

ჩხიკვაძის აზრით, „ქართული ოცნების“ მიერ ევროკომისიის ანგარიშის დადებითად შეფასება მოსახლეობის მორიგ ჯერზე შეცდომაში შეყვანას ემსახურება.

„იცის რა, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას, „ქართულ ოცნებას“ უბრალოდ არ შეუძლია ღიად დაუპირისპირდეს ამ იდეას. ამიტომ ურჩევნია, მალულად და ფარულად გააკეთოს ეს, ხოლო რიტორიკის დონეზე და იმ ხალხის გასაგონად, ვინც შეიძლება ვერ ერკვეოდეს დეტალებში, აცხადებდეს, თითქოს საქართველო წინ მიდის ევროინტეგრაციის გზაზე“, — დასძენს ვანო ჩხიკვაძე.

ნიდერლანდების ელჩმა საქართველოში მელინე არაკელიანმა X-ზე უპასუხა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ნიკოლოზ სამხარაძეს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ევროკომისიის გაფართოების ანგარიში ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს წინსვლას ადასტურებდა.

„არა, ბატონო სამხარაძე. ეს ასე არ არის. საქართველოს არ აქვს პროგრესი ევროკავშირის გზაზე, სანამ დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების სფეროში უკან დახევაა. ამის გამო შეჩერებულია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი“, — დაწერა ელჩმა.

No Mr @Samkharadze79 , that is not the case. 🇬🇪 is NOT progressing on its 🇪🇺-path as long as there is #backsliding in the area of democracy & fundamental rights. Georgia’s EU-accession process is stopped because of this. https://t.co/Q0Vu6F603B

— Meline Arakelian (@melinearakelian) October 31, 2024