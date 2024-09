ჰეზბოლას ლიდერი, ჰასან ნასრალა მოკლულია – ისრაელის თავდაცვის ძალები

ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, მოკლულია ტერორისტული ორგანიზაცია ჰეზბოლას გენერალური მდივანი, ჰასან ნასრალა.

“ჰასან ნასრალა მსოფლიოს დატერორებას ვეღარ შეძლებს”, – წერს ისრაელის თავდაცვის ძალები სოციალურ ქსელ X-ზე.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024