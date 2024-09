რუსეთის საკონტინენტთაშორისო რაკეტის გამოცდა სავარაუდოდ წარუმატებელი აღმოჩნდა

სოციალურ ქსელ X-ში გამოჩნდა სატელიტური სურათები, რომლებიც, სავარაუდოდ, რუსეთის ახალი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტა „სარმატის“ წარუმატებელი გამოცდის კვალს ასახავს.

სატელიტურ ფოტოებზე ჩანს კრატერი რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე პლესეცკის კოსმოდრომზე.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.

As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa

— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024