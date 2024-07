აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სამოქალაქო უსაფრთხოების, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში აზრა ზეია არჩევნების თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებს შეხვდა.

როგორც შეხვედრის შემდეგ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს“ წევრმა ალექსანდრე ბარამიძემ განაცხადა, სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ გამოხატა მხარდაჭერა სამოქალაქოს საზოგადოების, მედიისა და ქართველი ხალხის მიმართ.

„კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების და იმ საქმიანობის მიმართ, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვახორციელებთ, ანუ დემოკრატიის და სამართლიანი არჩევნების მხარდაჭერა. მათი პოზიციაა, რომ ყველანაირად ეცდებიან, მხარი დაუჭირონ თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას და ყველა იმ აქტორს, რომელიც ამისთვის იბრძვის“, — განაცხადა, თავის მხრივ, ISFED-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო დოლიძემ.

საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში აზრა ზეია ასევე ხვდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და ონლაინ მედიის წარმომადგენლებს.

გუშინ მან შეხვედრები გამარტა საქართველოს პრეზიდენტთან, „ქართული ოცნებისა“ და ოპოზიციის წარმომადგენელ ქალებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან.

Fruitful discussion with women leaders from 🇬🇪 opposition parties. Respect for political pluralism is integral to democracy and 🇺🇸 urges free and fair parliamentary elections in compliance with OSCE standards. pic.twitter.com/LE3N6tYch4

— Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) July 11, 2024