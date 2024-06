25 ივნისს უკრაინის და მოლდოვის EU-ში გაწევრიანების მოლაპარაკებები იწყება

ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა უკრაინის და მოლდოვის გაწევრიანების მოლაპარაკებების ჩარჩოები და დაადასტურა, რომ პირველი მთავრობათაშორისი კონფერენციები ორივე ქვეყანასთან 25 ივნისს ლუქსემბურგში გაიმართება.

ამის შესახებ იუწყება ბელგია, როგორც ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე, X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.

„ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა ევროკავშირის ზოგადი პოზიციები, მათ შორის, მოლაპარაკებების ჩარჩოები. ეს გზას უხსნის მოლაპარაკებების დაწყებას 25 ივნისს ლუქსემბურგში“, — ნათქვამია განცხადებაში.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.

This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:

· 15:30 – IGC with Ukraine

· 18:00 – IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024