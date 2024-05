VIDEO: მასობრივი სროლა და ჩხუბი ჩელიაბინსკში „ვაგნერელების“ მონაწილეობით

რუსეთში, ქალაქ ჩელიაბინსკში „ვაგნერის“ ვეტერანებსა და ადგილობრივ დაჯგუფებას შორის შეტაკება მოხდა, იყო სროლა. როგორც „მედიაზონა“ წერს, შემთხვევა 25 მაისს მოხდა.

სოცქსელებში გავრცელებული ვიდეოჩანაწერის მიხედვით, კაცს, რომელსაც სამხედრო უნიფორმა აცვია, შავებში ჩაცმული ახალგაზრდა კაცი უახლოვდება და მისი მისამართით სროლას იწყებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მომხდარს წინ უძღოდა ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება.

„მედიაზონის“ ინფორმაციით, მსროლელმა მანამდე 21 წლის კაცი სცემა, რომელსაც „ვაგნერის“ ვეტერანი გამოესარჩლა და დასახმარებლად თან მიიყვანა დაჯგუფების სხვა წევრებიც.

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ყოფილმა „ვაგნერელებმა“ ახალგაზრდებს სცემეს, თუმცა ისინი ცეცხლსასროლი იარაღებით დაბრუნდნენ და მასობრივი სროლა დაიწყო, რის შემდეგაც „ვაგნერის“ ვეტერანებმა უკან დაიხიეს. რუსული მედიის ცნობით, მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება.

Russia: Wagner mercenaries got into a mass brawl with local bandits in Chelyabinsk and were winning. Then bandit reinforcements arrived and shot up the mercenaries.

These Wagnerites have now called up their Wagner brethren to come down on the city and destroy the bandits. 🍿 pic.twitter.com/UAbYM9kSQO

— Igor Sushko (@igorsushko) May 26, 2024