„თუკი ჩვენ დავინახავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან, გამჭვირვალობის კანონის აუცილებლობაც აღარ იქნება“, — ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი კახა კალაძე ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის MEGOBARI Act-ის ინიციატივას.

კითხვაზე, „ქართული ოცნების“ პოლიტსაბჭოს დღევანდელი განცხადება არის თუ არა მკაფიო უარი აშშ-ის შემოთავაზებაზე, კახა კალაძე პასუხობს, რომ პირიქით, ეს არის დასტური, რომ „თუ ვინმეს რამის გაკეთება უნდა, ამის წინააღმდეგი არავინაა“.

„ეს არის მკაფიო დასტური იმისა, რომ თუ ვინმეს რამეს გაკეთება უნდა, აბსოლუტურად არავის აქვს წინააღმდეგობა ამასთან მიმართებით. მინდა, ცოტა უკან დავბრუნდე და ხაზი გავუსვა, არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც მივიღეთ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი: ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვნახეთ არაერთი რევოლუციის მცდელობა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით, პირდაპირი მოწოდებები და განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ მთავრობა უნდა გადადგეს. ნორმალურ ქვეყნებში წარმოუდგენელია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია კადრულობდეს იმას, რასაც საქართველოში აკეთებენ. ასევე კარგად გვესმის, ვისი დაფინანსებით ხდება ეს ყველაფერი, ვინ არიან ის

დონორი ორგანიზაციები“, — განაცხადა კალაძემ.

მისი თქმით, მთავრობას ასევე უწევს თავის და ქვეყნის დაცვა შეურაცხმყოფელი განცხადებებისგან, რომელიც მოდის დასავლეთიდან.

„თუკი ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორს აქვს სურვილი, რომ იყოს უვიზო მიმოსვლა, პირდაპირი ფრენები, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოხდეს, ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ, მივესალმებით ამ ყველაფერს და ეს არ უნდა დარჩეს უბრალო სიტყვებად, არამედ გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები. ასევე, მიუღებელია ის შანტაჟი, რომელიც ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით ხდება. გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები — ეს არის მოლაპარაკებების გახსნა, ვიზალიბერალიზაცია ამერიკასთან, სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება, პირდაპირი ფრენები. ჯერ არავინ იცის, ეს ინიციირებული კანონპროექტი სად იქნება და რა დონემდე მივა, მაგრამ თუკი ჩვენ დავინახავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც შეუძლიათ გადადგან, რა თქმა უნდა, კანონის აუცილებლობაც არ იქნება საჭირო“, — განაცხადა კახა კალაძემ.

მისივე თქმით, ამ მიმართულებით გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი იმის მანიშნებელი იქნება, რომ არის სურვილი, ურთიერთობები დალაგდეს და დამშვიდდეს და ისეთი იყოს, როგორც პარტნიორებს შეესაბამება.

„ბურთი მათ მხარესაა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მოყოლებული 2012 წლიდან დღემდე, თქვენ ვერ მოიყვანთ ვერც ერთ მაგალითს, რომ ჩვენ რაიმე არასწორი გაგვეკეთებინოს ან ისეთი ნაბიჯები გადაგვედგას, რაც რუსულ ინტერესში შედის. პირიქით, თუკი რაიმე წარმატებას მივაღწიეთ ევროინტეგრაციის გზაზე, ყველაფერი მოხდა „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების პირობებში. რაც შეეხება რიტორიკას. ჩვენ გვიწევს დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და საკუთარი მოსახლეობა იმ აბსურდული და შეურაცხმყოფელი განცხადებებისგან, რასაც ვისმენთ ბოლო თვეების

განმავლობაში“, — განაცხადა კალაძემ.

სანქციებთან დაკავშირებით თბილისის მერმა თქვა, რომ წარმოუდგენელია, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს სანქციები იმის გამო დაუწესდეთ, რომ თავიანთ ქვეყანაში კონკრეტულ კანონს იღებენ.

„ეს უბრალოდ შანტაჟისა და მუქარის ენაა. არ მგონია, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგას იმიტომ, რომ პარტნიორებს, მეგობრებს ასე არ ელაპარაკებიან“, — თქვა მან.

გამოცემა POLITICO-ს ცნობით, აშშ-ში განიხილავენ საქართველოსთვის ეკონომიკური და უსაფრთხოების მხარდაჭერის ყოვლისმომცველ პაკეტს, თუ მთავრობა უარს იტყვის მზარდ ანტიდასავლურ რიტორიკაზე და შეწყვეტს ადამიანის უფლებათა კუთხით უკუსვლას.

როგორც გამოცემა წერს, ამას ითვალისწინებს სამხრეთ კაროლინის რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ კონგრესში ამ კვირაში წარდგენილი კანონპროექტის პირობები, რომელიც POLITO-მ ნახა. კანონპროექტის სახელია MEGOBARI Act (Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence Act – საქართველოს შესაძლებლობის გაძლიერებისა და მობილიზაციის აქტი ანგარიშვალდებულების, მდგრადობისა და დამოუკიდებლობის გაზრდის მიზნით).

მმართველ პარტიაში კანონპროექტს, რომელიც დაპირებებთან ერთად, სანქციებსაც შეიცავს, „შეურაცხმყოფელ შანტაჟს“ უწოდებენ და ამბობენ, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაჯანსაღება მთლიანად ამერიკული მხარის სწორ ქმედებებზეა დამოკიდებული და ამისთვის არა „ბუნდოვანი პერსპექტივის მქონე დაპირებები“, არამედ „ქართველი ხალხის მიმართ პატივისცემის გამოვლენაა საჭირო“.