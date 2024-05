“არ დაძლიოთ ვეტო” – აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სპიკერი საქართველოს პარლამენტს

აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სპიკერი, ედრიენ უოტსონი, საქართველოს პარლამენტს მიმართავს და მოუწოდებს, გამოიჩინონ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მსგავსი გამბედაობა და არ დაძლიონ მისი ვეტო.

ედრიენ უოტსონი ამის შესახებ სოციალურ ქსელ “X”-ზე წერს.

“სასიხარულოა იმის ყურება, როგორ დაიცვა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა საქართველოს ევროატლანტიკური მომავალი და ვეტო დაადო უცხოური აგენტების შესახებ კანონს. მოვუწოდებთ პარლამენტის წევრებს, გამოავლინონ ასეთივე გამბედაობა და არ დაძლიონ მისი ვეტო”, – ამბობს უოტსონი.

Glad to see President Zourabichvili standing up for Georgia’s EuroAtlantic future by vetoing the foreign agents’ law. We urge members of parliament show the same courage by not overturning her veto.

