სენატორი რიში: საქართველოს მთავრობამ აჩვენა, რომ არ აინტერესებს ევროპული მომავალი

ამერიკელი სენატორი ჯიმ რიში წერს, რომ რუსული კანონის მიღებით საქართველოს მთავრობამ სილაა გააწნა ქართველების 80%-ს, ვისაც ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება სურს.

„დღეს, კანონის მიღებით, რომელიც დიდ ზიანს აყენებს სამოქალაქო საზოგადოებას, საქართველოს მთავრობამ ნათლად აჩვენა, რომ არ არის დაინტერესებული ევროპული მომავალით. ეს არის სახეში სილის გაწნა ქართველების 80%-ისთვის, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს“, — აცხადებს რიში.

Today, by passing a law that would greatly damage civil society, the government of #Georgia made clear it isn’t interested in a European future. This is a massive slap in the face to the 80% of Georgians who want EU membership.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 14, 2024