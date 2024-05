გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მდივანი გრანტ შაპსი რუსული ჩარევის მაგალითად მიიჩნევს „ქართული ოცნების“ მიერ ინიციირებულ კანონპროექტს.

ამის შესახებ შაპსი Sky News-სთან ინტერვიუში განაცხადა.

„მათთვის, ვინც მოვლენებს თვალყურს ადევნებს, ცხადია, რომ ეს არის რუსული ჩარევა საქართველოში, ისევე, როგორც რუსეთის ჩარევა ვნახეთ უკრაინაში, თუმცა, უფრო აგრესიული, რა თქმა უნდა. პუტინს არ შეუძლია, რომ არ ჩაერიოს — ზოგჯერ სამხედრო გზით, ზოგჯერ გავლენის გამოყენებით სხვა ქვეყნებში იმგვარად, რომ კარგი არ არის თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისთვის და სამყაროსთვის.

ჩვენ ვგმობთ ამ გავლენას და ძალიანაც ვახალისებთ ხალხს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის გავლენას. მგონია, რომ ასე უნდა მოიქცნენ … პუტინმა აჩვენა, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში მაინც, რომ იგი არ არის სასიკეთო მსოფლიოსთვის და მისი მეზობლებისთვის“, — განაცხადა გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მდივანმა.

‘Putin cannot help by meddle…we do condemn that influence and we do encourage people to resist that influence from Russia’

