EU საქართველოს მთავრობას ძალადობრივი ფაქტების გამოძიებისკენ მოუწოდებს

ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, უზრუნველყონ ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა და ამ ქმედებების გამოძიება.

„დაშინება, მუქარა და ფიზიკური შეურაცხყოფა სამოქალაქო აქტივისტების, პოლიტიკოსებისა და ჟურნალისტების მიმართ მიუღებელია. ევროკავშირი მოუწოდებს ხელისუფლებას, უზრუნველყოს ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა და ამ ქმედებების გამოძიება”, — წერს X-ზე ნაბილა მასრალი, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის პრესსპიკერი.

Georgia: Intimidation, threats and physical assaults against civil society activists, politicians and journalists are unacceptable.

The EU urges the authorities to ensure that fundamental rights of all citizens are protected and those acts are investigated.

— Nabila Massrali (@NabilaEUspox) May 9, 2024