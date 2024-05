საქართველოდან ცნობები სამწუხარო და შემაშფოთებელია – ესტონეთის საგარეო მინისტრი

ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს ცაჰკნა ეხმაურება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და აცხადებს, რომ ცნობები, რომლებიც საქართველოდან მოდის, სამწუხარო და შემაშფოთებელია.

ამის შესახებ ის X-ზე წერს.

„ცნობები მუქარის შემცველი სატელეფონო ზარების შესახებ, „ხალხის მტრების“ სიების შედგენის წინადადებაზე და ქართველი ხალხის მიმართ სერიოზული შეურაცხყოფაზე სამწუხარო და შემაშფოთებელია.

გამოხატვის თავისუფლება, მშვიდობიანი შეკრებები და მომიტინგეების პერსონალური მონაცემები დაცული უნდა იყოს და პატივი უნდა სცენ“, – წერს ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

Reports about threatening phone calls, proposal to compile lists of “public enemies” & serious assults against Georgian people are worrying & disturbing.

The freedom of expression, peaceful gatherings & personal data of protesters must be respected & protected.

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 9, 2024