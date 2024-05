ტოივო კლაარი: საით მიდიხარ, საქართველო?

ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ტოივო კლაარი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება, კერძოდ კი, ხელისუფლების მხრიდან უწყვეტი ანტირუსული პროტესტის მონაწილეებზე ტერორის მცდელობას.

ამის შესახებ ტოივო კლაარი სოციალურ ქსელ “X”-ზე წერს.

“დღეს მიზეზი გვაქვს საზეიმოდ. მაგრამ გული მტკივა. ჩვენი ურთიერთობა საერთო ღირებულებებზე უნდა იდგეს, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერაზე, სადაც “ხალხის მტრების” სიებისა და ანონიმური სატელეფონო ზარების ადგილი არ არის. Quo vadis (ლათ. საით მიდიხარ), საქართველო?”, – წერს ტოივო კლაარი.

Today should be cause for celebration. Yet my heart aches. Our relationship is supposed to be based on shared values and on support for a strong civil society where lists of “enemies of the people” and anonymous phone calls have no place. Quo vadis, Georgia? pic.twitter.com/rGYsmWKaEj

