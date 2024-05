პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა ეხმაურება თბილისში ოპოზიციის წევრებსა და აქტივისტებზე მომხდარ თავდასხმებს და აცხადებს, რომ ახლა ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებისთვის ყველაზე ზუსტი დროა.

ამის შესახებ ევროპარლამენტარი X-ზე წერს.

It is the highest time to sanction Ivanishvili. https://t.co/HmKtFGZPuo pic.twitter.com/NMANfn7WRZ

— Anna Fotyga (@AnnaFotyga_PE) May 9, 2024