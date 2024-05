„ასე გამოიყურება ავტორიტარიზმი“ — ევროპარლამენტარი „ოცნების“ „შავ სიაზე“

ევროპარლამენტარმა მირიამ ლექსმანმა ავტორიტარიზმის გამოვლინებად შეაფასა „ქართული ოცნების“ მიერ ღია რეესტრის შექმნის დაანონსება, სადაც გეგმავენ იმ ადამიანთა შეყვანას, ვინც ონლაინ სივრცეში ხელისუფლებას აკრიტიკებს და მათვე აზრით, „სიძულვილს და ზიზღს აღვივებს“.

ლექსმანის თქმით, „ქართულ ოცნებას“ უნდა რცხვენოდეს იმის გამო, რომ ქართველი ხალხის იმედებს და მისწრაფებებს ანადგურებს.

„ასე გამოიყურება ავტორიტარიზმი. სირცხვილი „ქართულ ოცნებას“ და მათ, ვინც ხელს უწყობს ქართველი ხალხის იმედებისა და მისწრაფებების განადგურება,“ — წერს ევროპარლამენტარი სოციალურ ქსელში.

This is what authoritarianism looks like. Shame on the Georgian Dream and those enabling its destruction of Georgian people’s hopes and aspirations https://t.co/8a80NYvqGF

