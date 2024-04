კანონპროექტი ემსახურება მხოლოდ ოლიგარქსა და მის უფროსებს კრემლში — ვიოლა ფონ კრამონი

ევროპარლამენტის წევრმა ვიოლა ფონ კრამონმა რუსულ კანონზე სოციალურ ქსელ X-ზე კიდევ ერთხელ დაწერა და აღნიშნა, რომ ეს კანონპროექტი მხოლოდ „ოლიგარქსა და მის უფროსებს“ ემსახურება.

„ევროპარლამენტის პოზიცია „ქართული ოცნების“ რუსულ კანონზე ძალიან მკაფიოა: ის საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ მომავალს და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. ამის შესახებ 10 დღის წინ წერილში განვაცხადეთ. ჩვენ ამას ევროკავშირის რეზოლუციებშიც განვაცხადებთ. კანონპროექტი მხოლოდ ემსახურება ოლიგარქს და მის უფროსებს კრემლში,“ — ვკითხულობთ ევროპარლამენტარის განცხადებაში.

The EU Parliament's position on the @GeorgianDream41's Russian law is very clear: it jeopardizes 🇬🇪's EU future & EU candidacy.

We stated this in the letter 10 days ago, we will state it in the EU Resolutions.

The draft law only serves the Oligarch & his handlers in the Kremlin. pic.twitter.com/7dgrngWx40

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) April 15, 2024