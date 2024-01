რუსი მოციგურავე დოპინგის გამო 4-წლიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯეს

რუსი მოციგურავე კამილა ვალიევა დოპინგის გამო 4 – წლიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯეს.

„კამილა ვალიევამ დაარღვია ანტიდოპინგ რეგულაცია და სასჯელად ეკისრება 4 – წლიანი დისკვალიფიკაცია, რომელიც აითვლება 2021 წლის 25 დეკემბრიდან”, – წერია გადაწყვეტილებაში, რომელიც 29 დეკემბერს მიიღო სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსი მოციგურავის, კამილა ვალიევას საქმესთან დაკავშირებით.

გადაწყვეტილების თანახმად, სპორტსმენს გაუუქმდება ყველა ოფიციალური შეჯიბრის შედეგი, რომელშიც მიიღო მონაწილება 2021 წლის 25 დეკემბრის შემდეგ, რაც გულისხმობს ამ პერიოდში მიღებული ჯილდოების, მედლების, ტიტულებისა და საპრიზო თანხების ჩამორთმევას.

“Kamila Valieva is found to have committed an anti-doping rule violation & sanctioned to a 4-year period of ineligibility commencing on 25 Dec 2021

“All competitive results … from 25 Dec 2021 are disqualified”

ISU & IOC will figure out the #Beijing2022 medals

Full ruling: pic.twitter.com/0qofgnRy06

— Jackie Wong (@rockerskating) January 29, 2024