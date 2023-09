ოპედის გამოქვეყნებაზე უარის შემდეგ, პაპუაშვილმა ჩვენს დონორებზე ზეწოლა ცადა — OC Media

OC Media წერს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს ოპედის გამოქვეყნებაზე უარი უთხრა, რის შემდეგაც შალვა პაპუაშვილმა გამოცემის დონორებს შესჩივლა და ამ გზით ცადა გამოცემაზე გავლენის მოხდენა ან მისი დასჯა.

მინიმუმ ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელიც აფინანსებს OC Media-ს, დაადასტურა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის ოფისმა მათ წერილობით მიმართა.

OC Media-ს თანახმად, დონორისთვის მიწერილ წერილში სპიკერის ოფისმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასა და დონორს შორის თანამშრომლობა „ეყრდნობა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მისწრაფებების საერთო გაგებას“.

„ის, რომ თქვენ აფინანსებთ ორგანიზაციას, რომელიც მხოლოდ ცალმხრივად აშუქებს ქართულ პოლიტიკას და კატეგორიულად უარს ამბობს განსხვავებულ აზრზე გამოქვეყნებაზეც კი, არ შეესაბამება ამ სულისკვეთებას“, — ნათქვამია წერილში.

აღნიშნული დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა OC Media-ს განუცხადა, რომ ისინი „გაკვირვებულები“ იყვნენ წერილით.

გამოცემის თანახმად, პარლამენტის თავმჯდომარის ოფისის წარმომადგენელმა თიკო მგელაძემ OC Media-ს პირველად 28 ივნისს მიმართა პაპუაშვილის მოსაზრების გამოქვეყნების თხოვნით, თუმცა უარი თქვა ტექსტის გაგზავნაზე, სანამ OC Media არ დაადასტურებდა, რომ მას გამოაქვეყნებდნენ. მას შემდეგ, რაც აცნობეს, რომ სტატიის სრულად ნახვის გარეშე შეუძლებელი იყო სტატიის გამოქვეყნება, სპიკერის ოფისმა მხოლოდ სათაური „საქართველოს დემოკრატიული ხელისუფლების ქართველი ხალხისგან ფაქტობრივად გამოყოფის ტაქტიკა შეესაბამება რუსულ ჰიბრიდულ სახელმძღვანელოს“ და ტექსტის პირველი აბზაცი აჩვენა. OC Media-ს სარედაქციო გუნდმა საბოლოოდ უარი თქვა ოპედის გამოქვეყნებაზე. მოგვიანებით პაპუაშვილმა ტექსტი X-ის (ყოფილი Twitter) პირად გვერდზე გამოაქვეყნა.

The tactic of virtually separating Georgia’s democratic government from Georgian people fits the Russian hybrid playbook

We have witnessed, in the last years, a targeted campaign aimed at decoupling Georgian government from Georgian people. Be it the question of European… pic.twitter.com/ElXzZoN3bf

— Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) June 29, 2023