ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ოლივერ ვარჰეი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილს შეხვდა.

შეხვედრას ვარჰეი Twitte-ზე ეხმაურება.

„განვიხილეთ საქართველოს პროგრესი ევროკავშირის გზაზე. მინისტრმა დარჩიაშვილმა დამარწმუნა, რომ 12 პრიორიტეტის მიმართულებით კარგი პროგრესია. მნიშვნელოვანია ამ სამუშაოს გაგრძელება და დაჩქარება 2023 წლის გაფართოების ანგარიშამდე“, — წერს ვარჰეი.

Discussed #Georgia’s progress on its EU path.

🇬🇪 Minister Darchiashvili assured me that progress on the 12 priorities is well on track.

Important to continue & accelerate this work before our 2023 Enlargement Report. @iliadarch @MFAgovge pic.twitter.com/XFmkq42xS5

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) July 19, 2023