სასამართლოს „გავლენიანი ჯგუფი“ ივანიშვილის უკანონო ძალაუფლების წყაროა – გახარია

ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პარტია „საქართველოსთვის“ ლიდერი გიორგი გახარია აცხადებს, რომ მმართველი პარტია და სასამართლოს „გავლენიანი ჯგუფი“ პოლიტიკური კორუფციისა და ივანიშვილის უკანონო ძალაუფლების წყარო არიან.

ამის შესახებ გახარია Twitter -ზე წერს.

„საქართველოს მთავრობა მხარს უჭერს სანქცირებულ მოსამართლეებს. ჩვენ მოწმენი ვართ, მმართველ პარტიასა და სასამართლოს შორის საზღვრის სახიფათო წაშლის. ორივე – მმართველი პარტია და სასამართლოს „გავლენიანი ჯგუფი“ – არის პოლიტიკური კორუფციისა და ივანიშვილის უკანონო ძალაუფლების წყარო, რომლებიც მიზანმიმართულად აზიანებენ საქართველოს ევროინტეგრაციის ინტერესებს“, – წერს გახარია.

Government of🇬🇪supports sanctioned judges. We’re witnessing dangerous blurring of the line between the Party & Judiciary. Both – Party & „influence group“ of court are sources of political #corruption & #Ivanishvili’s illegal power, purposefully damaging🇬🇪🇪🇺integration interests!

