„რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობა ყირიმში“ ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ეხმაურება და მუქარის შემცველ განცხადებას ავრცელებს.

„პროტესტი „უცხოური აგენტების“ კანონპროექტის შესახებ გაჩაღდა თბილისში, რაც გადაიზარდა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნაში. ჩვენ მოვუწოდებთ ქართველ ხალხს, გაიხსენონ ანალოგიური სიტუაცია უკრაინაში და საბოლოოდ, რა მოჰყვა ამას, ორჯერ დაფიქდრით“, — წერია განცხადებაში.

Protests against “foreign agents” bill, erupted in #Tbilisi🇬🇪, result in demands for the resignation of the government. We recommend to the georgian people to recall a similar situation in Ukraine🇺🇦 in 2014 and what it finally led to!#ThinkTwice pic.twitter.com/Ju5Y3p8pwh

— Russia’s MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) March 10, 2023